Prix des carburants : les indemnités kilométriques revalorisées

Chaque jour, pour se rendre au travail, Charlie, docker, doit faire 80 km aller et retour. Il fait un plein par semaine, et avec la flambée des prix des carburants, il est passé de 72 à 78 euros. "On sort moins, on fait plus attention à ce qu'on fait", raconte-t-il. Comme pour 2,5 millions de foyers, il déclare ses kilomètres parcourus en frais réels. Il est donc concerné par l'annonce du Premier ministre. Cette année, il pourra bénéficier de la hausse de 10% des barèmes d'indemnité kilométrique. Cela représente environ 150 euros d'impôt en moins. Mais la nouvelle ne serait pas si réjouissante que cela, surtout qu'elle exclut la majorité des automobilistes. Certains y voient de la poudre aux yeux. Dans le pays, les taxes comptent pour 60% des prix sur le carburant. Leur baisse serait un réel coup de pouce général. La hausse de l'indemnité kilométrique coûtera 400 millions d'euros à l'Etat. La mesure devrait être officialisée cette semaine. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby, V. Lamhaut