Prix des carburants : les pistes du gouvernement face à la flambée

On a eu des précisions sur les aides possibles pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Il y avait deux options principales : la baisse des taxes et un chèque carburant à l'image de ce qui se fait déjà pour le chèque énergie pour le gaz et l'électricité. C'est cette deuxième option qui serait privilégiée aujourd'hui. Le ministre de l'Économie l'a confirmé ce lundi matin. L'avantage d'un chèque carburant, c'est qu'il permet, en théorie, de cibler directement ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les automobilistes les plus modestes. Il s'agit d'une somme d'argent reçue une seule fois pour compenser en partie la hausse des prix à la pompe. Le ministère de l'Économie est encore en train de plancher sur les bénéficiaires de cette aide et le montant qui sera versé. Il faut savoir qu'un dispositif similaire existe déjà dans les Hauts-de-France. La région verse 240 euros par an à un salarié qui travaille à plus de 20 km de chez lui et qui gagne moins de 2 514 euros par mois. Le gouvernement aimerait aller plus loin.