Prix des carburants : les VTC toujours en colère

Ils étaient plus d'une centaine sur la rocade et dans les rues de Bordeaux pour faire entendre la colère des VTC. Sur les quais, l'opération escargot crée quelques bouchons. "Je mettais à peu près 70 euros de plein. Aujourd'hui, je suis à environ 120 euros le plein. Et malheureusement, je n'ai pas augmenté mon tarif au niveau de ma clientèle. Moi, c'est toujours la même chose. Et donc aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en sortir. On arrive juste à payer nos charges. Et en fin de compte, on ne se paye pas de salaire à la fin du mois.", confie Hicham Abarkan, porte-parole des chauffeurs VTC en Gironde. Parmi les chauffeurs, Patricia Vinot a commencé ce travail il y a trois ans. En plus de l'augmentation des prix des carburants, pour elle, le problème vient surtout des plateformes comme Uber. Des manifestations ont aussi lieu dans d'autres villes du pays comme Nantes, Lyon et Paris ce mercredi matin. À Bordeaux, les chauffeurs attendent une réponse concrète de l'État, sans quoi, ils continueront les blocages. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel