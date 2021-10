Prix des carburants : maintenant, les Allemands viennent faire le plein en France

Pour une fois, il n'y a pas photo. Depuis peu, entre l'Hexagone et l'Allemagne, le tarif des carburants penche clairement en notre faveur. Il est à 1,73 euro outre-Rhin contre 1,55 euro côté français, soit près de 20 centimes d'écart pour le Super. En conséquence, les frontaliers ont déserté les stations, il ne reste plus que quelques distraits. "Je ne comprends pas pourquoi. D'habitude, c'est en Allemagne le moins cher", lance un passant. Désormais, inutile de vouloir économiser à tout prix sur un plein d'essence en franchissant le Rhin. Mais le voyage n'est pas forcément perdu. Les magasins allemands sont toujours pris d'assaut. Les parkings font le plein de Français venus remplir les chariots. Pour les Français, c'est de 20% à 30% d'économie selon les produits. Et la chasse aux meilleurs prix est valable des deux côtés de la frontière. Dans un grand magasin français, les automobilistes allemands se bousculent à la pompe pour faire le plein. En Allemagne, les prix varient toute la journée en fonction de l'offre et de la demande.