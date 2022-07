Prix des carburants : vers une nouvelle aide pour les travailleurs ?

En ce lundi matin, à la pompe ou au volant, le prix du carburant, ils y pensent toujours : "tout le monde voit que c'est cher" ; "je trouve ça un peu inadmissible que ça soit aussi cher, il faudrait faire quelque chose". Justement, le ministre de l’Économie vient d'annoncer qu'il planchait sur une nouvelle indemnité carburant. Et à la pompe ce matin, certains étaient déjà au courant. Une aide en fonction des revenus, le plafond n'est pas encore fixé. Elle s'adresserait à ceux qui n'ont pas d'autres options que leur voiture pour aller travailler. Pour Athanase et ses 60 km par jour, ce sera une bouffée d'air. "Avant, mon plein, c'était 55 euros. Là maintenant, je fais le plein à 80 euros minimum", s'exaspère-t-il. Morgane, vendeuse, elle aussi, a du mal à s'en sortir : "ce n'est pas super facile quand on se sert de la voiture tous les jours". La remise de 18 centimes par litre appliquée depuis le 1er avril devrait aussi être prolongée jusqu'à fin août, voire même jusqu'à la fin de l'année. Autrement dit, le retour d'un carburant à prix raisonnable, ce n'est visiblement pas pour tout de suite. TF1 | Reportage G. Charnay, A Cerrone