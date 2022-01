Prix : des hausses bien réelles au quotidien

Pour Alexandra, mariée et mère de trois enfants, la part consacrée par mois à la nourriture pèse lourd dans le budget familial. Comme tout le monde, cette mère de famille constate ces derniers temps une hausse des prix. Aide-soignante, cette mère de famille touche le Smic, tout comme son mari, ouvrier dans une scierie. À eux deux, ils gagnent environ 2 600 euros nets par mois. Chaque passage à la pompe réduit encore un peu plus leur reste à vivre. Dans les Landes, la voiture est incontournable au quotidien. Alexandra et son mari en ont deux, et en ce moment, ils optimisent leurs déplacements. À Sabres, une famille dispose d'un logement HLM, mais là encore, le prix du loyer a augmenté. L'énergie aussi a fait un bond cette année. Les températures négatives n'arrangent rien. Elle sait que sa facture de chauffage augmentera encore au mois de décembre prochain. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Devaux