Prix des produits alimentaires : une hausse vraiment sensible ?

Sur le parking d'un hypermarché d'Eure-et-Loir, les clients ont le sentiment que les prix ont augmenté. Pourtant, selon les statistiques de l'Insee, le prix des produits alimentaires est quasiment stable : +0,9% sur un an. Mais il y a bien quelques articles très symboliques qui aujourd'hui coûtent un peu plus cher. Certains boulangers ont augmenté leurs prix afin de répercuter la hausse des prix du blé, et donc de la farine. À cause de mauvaises récoltes, les fruits frais sont eux aussi plus chers cette année (+3,1%). Les consommateurs surveillent de près leur budget. Malgré la hausse du coût des matières premières, les prix n'ont pas changé dans les grandes surfaces pour l'instant. En un an, les dépenses liées à l'énergie ont énormément augmenté : +16,5% en moyenne pour le carburant, le gaz ou l'électricité. Celui du bois a augmenté de 40%. Les professionnels sont obligés de changer leur prix.