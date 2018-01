Le prix du diesel monte en flèche

Le prix du diesel a fortement augmenté en ce début d'année en France. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Pour les automobilistes frontaliers il est donc préférable d'aller s'approvisionner auprès d'une station allemande où le carburant est moins cher de 20 centimes. Cette hausse est due à l'augmentation des taxes sur le carbone et le pétrole. Le gouvernement compte, d'ici 2021, aligner les prix de tous les carburants. Le diesel ne sera donc plus aussi rentable que l'essence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.