Prix du cacao : les œufs de Pâques plus chers ?

Fondée en 1761, cette chocolaterie est la plus ancienne de Paris. Et pour son patron, un cours de cacao qui flambe comme ça, c'est une première. La tonne de cacao est passée en un an de 2 700 à plus de 5 800 dollars. Une multiplication par deux que cette institution refuse de répercuter sur les prix. Pour Pâques, cette maîtrise des coûts est donc passée par la maîtrise de la production. Une excellente nouvelle pour les gourmands. Mais toute la question est de savoir combien de temps ces fabricants peuvent tenir avec un cours du cacao qui ne cesse de grimper en raison de très mauvaise récolte. "Les principaux pays producteurs qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana subissent des problèmes climatiques notamment des intempéries", dit Anne Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France. À chacun donc son astuce pour tenir les prix. Un autre chocolatier, lui, a préféré réduire l'emballage. Une fabrication plus standardisée, donc, moins chère, doublée d'achat, anticipée avec des grands volumes de cacao. Négociée d'une année sur l'autre, la recette a permis pour le moment de stabiliser les prix. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Chapel, I. Zabala