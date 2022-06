Prix du carburant : très chères vacances en camping-car

Le soleil brille, le ciel est bleu, la plage n'est pas encore bondée. Sur une aire de camping-car, l'augmentation du prix du carburant est venue gâcher les vacances. "En juin 2021, on a mis 63 litres et ça faisait 81 euros. Le 4 juin, ça a fait 118 euros. Ça fait une différence de 40 euros", a constaté une personne interrogée. Deux couples reviennent d'Andalousie, un périple de 3 000 km qui leur a coûté 200 euros de plus que prévu par véhicule. "Ce qu'on dépense en carburant, on ne le dépense pas au restaurant", explique le mari. Avec une consommation de 10 litres/100km, un couple de Lyonnais aussi a vu la différence. "On faisait dans les 140 euros à peu près. Là, on est sur 190 euros" ; "On ne fait pas des allers-retours pour rien", ont-ils affirmé. Malgré la hausse des prix, des retraités nantais voulaient profiter de leur nouveau camping-car. Pour faire des économies, ils ont pu compter sur un moyen de transport moins gourmand en carburant : leur scooter. Partir en camping-car coûte désormais plus cher, mais pour beaucoup de propriétaires croisés ce mardi matin, il offre une liberté qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner. TF1 | Reportage N. David, J. Gardet