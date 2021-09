Prix du carburant : une flambée qui pèse sur le budget des automobilistes

Le sans plomb 98 coûte 1,97 euro le litre. Dans une station essence parisienne, des automobilistes font le plein à contrecœur ce mardi matin. De quoi rouler un peu en espérant trouver moins cher ailleurs. Sauf que la hausse des prix, même mesurée, se constate un peu partout. Mois après mois, depuis un an et demi maintenant, les factures s'alourdissent pour les automobilistes. De 1,23 euro en avril 2020, le litre du sans plomb 95 est passé de 1,59 euro en moyenne. Une augmentation liée au prix du pétrole qui remonte avec la reprise de l'économie. Ceux qui doivent absolument se servir de leur voiture pour travailler voient leur budget transport grossir. "Je commence même à regarder les tarifs avant de rentrer dans une station essence, puisque je ne faisais pas avant", confie un automobiliste. Un réflexe qu'il faudra sans doute garder encore un peu. Selon les experts du secteur Energie, les prix du carburant devraient poursuivre leur hausse jusqu'à la fin du mois, avant de baisser légèrement et se stabiliser à la fin de l'année pour retrouver leur niveau d'avant crise.