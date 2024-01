Prix du fioul : c'est le moment de faire le plein

Gary pensait attendre encore quelques semaines avant de se faire livrer du fioul, mais en voyant la baisse des prix, il a avancé la livraison. "On n'a pas beaucoup de revenus, donc on fait sur le minimum", dit-il. Habituellement, entre Noël et le jour de l'An, l'activité de cette entreprise est assez calme, mais cette année, elle reçoit de nombreuses demandes de dernière minute des clients. Le litre de fioul coûte actuellement autour d'un euro dix-huit, c'est 20 centimes de moins qu'il y a encore une semaine. Gary vient de remplir la moitié de sa cuve, 500 litres de fioul et l'économie est énorme pour lui : "il y a deux mois, j'ai payé autour de 800 euros, mais cette fois-ci, j'ai payé 600 euros". Hervé a une dizaine de clients à livrer aujourd'hui. Pour lui, la hausse du coût de la vie a fait changer leurs habitudes. Le prix du fioul est indexé sur le prix du pétrole, ce qui explique qu'il varie. Pour le moment, la baisse se confirme, mais on ne sait pas combien de temps elle va durer. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, T. Gary