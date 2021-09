Prix du gaz : jusqu'où ira la flambée ?

Chaque matin, dans ce restaurant strasbourgeois, on adapte la carte en fonction de la saison et des produits disponibles. La patronne, Marie-Luce Vonesch, est dans les comptes. Et c'est le prix de l'énergie qui la préoccupe aujourd'hui. L'augmentation des tarifs du gaz au 1er octobre est une mauvaise nouvelle, surtout quand on habite dans une région où les hivers sont rudes. La gérante a abandonné le fuel au profit du gaz, il y a quelques années déjà. Et elle ne regrette pas. Néanmoins, l'accumulation des augmentations la préoccupe. Après le gaz, ce sera sans doute l'électricité. Pour cette restauratrice, il n'y aura guère que deux options : augmenter ses prix ou diminuer sa marge. Cette retraitée, quant à elle, est une frileuse. Pour elle, il n'est pas question ni d'investir dans un nouveau mode de chauffage ni d'avoir froid. Elle ne changera donc pas ses habitudes. Notons que près de trois millions de Français sont concernés par cette hausse des prix. Certains d'entre eux, comme les plus modestes, bénéficieront en décembre d'un chèque énergie de 100 euros.