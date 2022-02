Prix du gaz : le bouclier tarifaire élargi aux résidents de copropriétés et locataires de HLM

Le montant des charges de chauffage au gaz d'une famille locataire au HLM a doublé en un an. Désormais, les locataires vont aussi bénéficier d'une aide financière pour couvrir la hausse du prix du marché. Une bonne nouvelle alors que la vie devient de plus en plus chère. Jusque-là, de nombreux résidents de copropriété et de logements sociaux ont été exclus du dispositif. Cela, parce qu'ils sont équipés d'un chauffage collectif. Comme le cas d'Ingrid, sa facture n'a pas encore augmenté. La hausse du prix du gaz s'appliquera lors de la régularisation en avril. Le bouclier tarifaire lui évite une mauvaise surprise. Dans le Finistère, le plus gros bailleur social n'a pas augmenté les charges de ses 16 000 locataires. Sans le gel des prix du gaz et de l'électricité, cela aurait été inévitable. La compensation apportée aux ménages concernés sera répercutée automatiquement sur leur charge. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos