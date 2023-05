Prix du gazole au plus bas depuis septembre

À la recherche du meilleur tarif ce matin, notre regard se porte sur cette station. Quatre centimes de moins sur le diesel depuis la semaine dernière, et nous ne sommes pas les seuls à l'avoir remarqué. Ici, il est plus bas que la moyenne dans le pays, aujourd'hui à 1,72 euro pour du diesel contre 1,76 euro il y a une semaine. Des tarifs qui reviennent aux normales de septembre dernier, de quoi s'octroyer des petits plaisirs. Pourtant, les prix dans l'Hexagone restent supérieurs aux normales européennes. Les stations doivent reconstituer leurs stocks après les grèves. La grande distribution s'émarge et les taxes sont bien plus élevées. Cette nouvelle diminution creuse l'écart avec l'essence désormais à 1,87 euro le litre, soit seize centimes de différence entre les deux carburants. La dernière fois, c'était en 2016 et la tendance à la baisse pourrait se poursuivre. Selon Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France, "le gasoil va continuer de baisser en raison du ralentissement de la croissance mondiale et de la consommation ; on attend le même phénomène un peu décalé pour l'essence". Si le diesel a enregistré une baisse de quatre centimes la semaine dernière, l'essence, elle, a diminué de 3,5 centimes en moyenne. TF1 | Reportage S. Petit, G. Udron