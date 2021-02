La colère des producteurs de lait en Moselle

Dans les Vosges cette semaine, le scénario est le même chaque jour. Les agriculteurs investissent un parking d'hypermarché avec leurs tracteurs. Ils parcourent ensuite les rayons à la recherche de produits agricoles à bas prix pour y apposer des étiquettes. Les produits laitiers sont les principaux visés. Dans le cadre des négociations en cours, le prix du lait s'annonce à la baisse alors qu'une hausse était prévue depuis deux ans. Face à cette situation, la grande distribution se défend en expliquant que ce sont les groupes industriels de l'agroalimentaire qui ne respectent pas les accords. Les clients, eux, sont solidaires des paysans. Dans sa ferme, Julien Soltys élève 120 vaches laitières et s'inquiète pour son métier. Avec du lait payé 32 centimes le litre, il comprend que les jeunes ne veulent plus se lancer comme lui, il y a quinze ans. D'autant qu'il ne peut se rattraper sur les viandes dont les prix d'achat sont aussi au plus bas. Julien et ses collègues vont donc continuer à manifester au moins pour que les accords négociés et garantis par le gouvernement soient respectés.