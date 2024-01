Prix en baisse : quels produits concernés ?

Depuis un an, le constat est souvent le même dans les rayons de supermarché. Cette plaquette de beurre, par exemple, est passée de 1,83 euro à plus de deux euros. Hausse aussi sur ce paquet de pâtes, qui est passé de 93 centimes à 1,03 euro. Mais cela ne devrait pas durer. Les prix vont baisser sur bon nombre de produits de première nécessité : le beurre, les biscuits, le café ou la farine. La volaille pourrait aussi connaître des baisses. Pour l'instant, on n'en connaît pas encore le montant exact. La mesure est confirmée ce lundi matin par certains grands distributeurs. Pour les céréales, notamment le blé, les cours mondiaux ont baissé de 16% en un an. Idem pur les produits laitiers. Globalement, pour tous les produits alimentaires, c'est moins 13%. Mais alors pourquoi les prix ne baissent pas encore dans les rayons ? Pour cette experte, la matière première ne représente qu'une petite partie du coût du produit final. Encore un peu de patience, les prix sur les étiquettes vont rester stables ce mois-ci. La baisse devrait intervenir à partir du mois de février prochain. TF1 | Reportage L. Romanens, A. Gay