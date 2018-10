Prix du gaz : la troisième hausse depuis le début de l'année 2018

Avec le retour de la fraîcheur, le temps est venu de rallumer le chauffage. Et pourtant, certains foyers décident de retarder au maximum cet instant. Pour cause, le prix du gaz va augmenter de 5,79% au 1er novembre 2018. Plus de quatre millions de ménages seront concernés par cette hausse, mais les plus touchés restent néanmoins les retraités. Pour essayer de réduire leurs factures, certains ont changé de fournisseur et d'autres réduisent au maximum leur consommation de gaz. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.