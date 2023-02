Prix : la revanche des produits locaux

Il y a des arguments qui mettent tout le monde d'accord sur le marché : "c'est frais, c'est de saison", "c'est de la qualité". Et contrairement aux idées reçues, les prix ici ne sont pas toujours excessifs. Il est même possible de réaliser de bonnes affaires. "Maintenant je ne vais plus aux grandes surfaces pour les légumes, il n'y a aucun intérêt", raconte une cliente. Le secret, c'est le circuit court. Jeremy produit ses légumes à quinze kilomètres et les vend directement aux clients. Pour trouver les bons plans, il y a aussi les coopératives. On compte ici 3 000 références, que des producteurs locaux. Le beurre comme la viande coûte environ quinze centimes de moins que dans certaines grandes surfaces. Les prix compétitifs s'expliquent par le fonctionnement de la coopérative. Les transports réduits, pas d'intermédiaire, les produits sont transformés sur place. Mais à cause des factures d'énergie qui grimpent et le coût des emballages qui monte, la responsable est contrainte d'augmenter ses tarifs raisonnablement. Mais elle le promet, acheter dans son magasin restera toujours un bon plan. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas