Problème avec un tatouage : quels recours ? Le 13H à vos côtés

Quand vous passez un contrat avec un professionnel en tant que particulier, et que le montant de la prestation est supérieure à 1 500 euros, un accord écrit est obligatoire. Pour les montants inférieurs à cette somme, un accord oral est suffisant, et c'est souvent le cas pour les tatouages. Il est donc difficile d'avoir une garantie en matière de tatouage. Néanmoins, le tatoueur a l'obligation d'accomplir la prestation promise. Il doit aussi informer des risques et des précautions à respecter. Vous avez également droit à une retouche. Selon le syndicat national des artistes tatoueurs, vous pouvez revenir voir votre tatoueur après cicatrisation. Si une retouche est nécessaire, elle sera gratuite. En cas d'insatisfaction, vous pouvez essayer de prouver qu'une faute a été commise par le tatoueur, qu'il n'a pas fait ce tatouage dans les règles de l'art. Il faut faire appel à un autre tatoueur qui jouera le rôle d'expert. Pour éviter ce type de mésaventure, il faut agir en amont : signer un contrat et faire appel à un professionnel agréé. Une fois le tatouage fait, il faut en prendre soin pendant et après la période de cicatrisation. T. Coiffier