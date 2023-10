Problème d'humidité sur les murs : est-ce un vice caché ? Le 13H à vos côtés

Corinne a acheté un appartement en avril 2022. Lors de la visite avec l'agent immobilier, celui-ci lui a signalé un dégât des eaux sur l'un des murs. Lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement en janvier 2023, un problème de remontées capillaires a été identifié. Ces dernières ont causé le décollement des peintures et l'apparition de moisissures. Le vendeur a mentionné les problèmes d'humidité dans l'acte de vente. Après consultation, il évoque un dégât des eaux qui a affecté l'appartement, ce qui est différent d'un phénomène de remontées capillaires, qui est récurrent si des travaux assez conséquents ne sont pas effectués. Comme souvent, sur un acte de vente, il y a une clause qui exclut la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés. Si cette dernière y figure, vous achetez le bien dans l'état et elle protégera d'une manière assez forte le vendeur, mais pas l'acquéreur. Si cette clause est présente, il faut arriver à prouver la mauvaise foi du vendeur. C'est-à-dire, montrer qu'il connaissait parfaitement le problème, en l'occurrence l'existence de ces remontées capillaires, et qu'il l'a sciemment dissimulé ou déformé. Là, sa responsabilité pourra être engagée. T. Coiffier