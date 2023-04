Problème d’hygiène sur le balcon d’un voisin : que peut-on faire ? Le 13H à vos côtés

La voisine de Louis laisse ses animaux faire ses excréments sur le balcon. La police, les services sociaux de la mairie et le directeur du résidence n'en font rien. Que peut-il faire ? La première chose à faire, c'est de regarder les règlements de copropriété. Il y a souvent des dispositions qui concernent l'hygiène. Si elles ne sont pas respectées, il faut aller voir le syndic. Ainsi, le syndic va pouvoir l'inciter à nettoyer. Mais aussi, il peut agir en justice au nom de la copropriété. La Justice peut contraindre un locataire ou un propriétaire à respecter le règlement. Si le syndic ne fait rien, il y a deux moyens de base légale. En premier lieu, il faut contacter le maire pour faire respecter le règlement sanitaire départementale. Dans ce règlement, il y a une disposition qui interdit la pollution. En deuxième lieu, c'est le "trouble anormal de voisinage". Pour le prouver, on peut prendre des photos et faire venir un commissaire de justice pour constater les odeurs. Ensuite, on met en avant ces troubles devant un conciliateur de justice, puis devant le tribunal judiciaire. T. Coiffier