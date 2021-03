Problèmes d’audition : les signes qui doivent alerter

À tout juste seize ans, Camille se rend chez son ORL pour une visite de contrôle. La jeune fille souffre d'une surdité à l'oreille gauche. Comme elle, des millions de moins de 55 ans sont concernés par une déficience auditive. Pour le docteur Frédéric Morand, plusieurs signes doivent alerter et inciter à consulter. Selon lui, nos modes de travail, comme les bureaux ouverts, sont à l'origine de nombreuses gênes. Et le télétravail est un nouveau motif de consultation. Pour ceux qui doivent s'appareiller, les prix peuvent aller d'une trentaine d'euros pour un amplificateur à plus de 2 000 euros pour un modèle haut de gamme de prothèse. Pour l'audioprothésiste Paul Charlemagne, ces produits sont bien différents. Si le prix a longtemps freiné certains patients, depuis début janvier, plus besoin de débourser le moindre centime pour le modèle de base. Grâce au dispositif "100% santé", ces appareils sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale et les complémentaires santé. Une réforme qui porte ses fruits avec une hausse de 10 à 20% du nombre de rendez-vous pour s'appareiller.