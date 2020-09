Procès des attentats de 2015 : le témoignage de Michel Catalano, l'imprimeur de Dammartin-en-Goële

Michel Catalano, directeur de l'imprimerie de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), avait été pris en otage par les frères Kouachi lors des attentats de 2015. Aujourd'hui, il doit faire face au procès de ces événements qui, certes, ne lui rendra pas sa vie d'avant mais lui apportera sûrement des réponses. L'occasion pour lui de tourner une page supplémentaire et d'avoir le courage d'avancer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.