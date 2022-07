Procès des attentats du 13-Novembre : les réactions au verdict

Le café d'Olivier Laplaud a une saveur particulière ce jeudi matin. Celle du jour d'après pour le rescapé du Bataclan. C'est aussi la fin de dix mois de procès et le début d'une autre vie. "On peut reprendre une vie normale", confie-t-il. Mercredi, 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Ils sont condamnés à des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est le cas de Salah Abdeslam, reconnu coauteur des attentats du 13-Novembre. La perpétuité incompressible, cela signifie qu'il ne pourra pas sortir de prison avant 30 ans minimum. À l'issue du verdict, rescapés et familles des victimes se disent satisfaits du jugement. "Je pense que la cour a pris la bonne décision", "j'espère que jamais, il n'aura pas le loisir d'avoir la liberté", "c'est la justice", confient certains. Des familles marquées à vie, mais aussi unies pour toujours. Les avocats des condamnés ont dix jours pour faire appel. TF1 | Reportage J. Cressens, H. Dreyfus, T. Marquez