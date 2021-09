Procès du 13-Novembre : la parole aux victimes

Dans quelques heures, Bilal Bley Mokono va raconter au tribunal son 13-Novembre, cette soirée où sa vie a totalement basculé. "J'espère que je ne vais pas pleurer" confie-t-il avant de rajouter : "dénonçons haut et fort ensemble que ce sont des fanatiques". Noureddine, lui, ne sait pas encore si sa fille de 29 ans viendra témoigner. Elle a été gravement blessée à l'une des terrasses, lorsque l'un des terroristes a déclenché sa ceinture explosive. Lui et sa femme témoigneront à la barre et n’excluent pas de s'adresser directement aux accusés, notamment à Salah Abdeslam. Rescapés, blessés, proches de victimes... chacune des 300 parties civiles qui seront entendues ont une bonne raison de venir parler à la barre. Selon Carole Damiani, psychologue, c'est une manière pour certains de se libérer d'un poids et pour d'autres, de s'adresser aux accusés pour leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes. Moment fort du procès des attentats du 13 novembre 2015, ces témoignages des victimes sont prévus pour durer cinq semaines.