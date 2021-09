Procès du 13-Novembre : l’émotion des victimes et des proches

Depuis des jours, les rescapés le confient tous, revoir ces scènes de crime qui les hantent depuis six ans maintenant s'annoncent pour eux comme un traumatisme supplémentaire. C'est comme une blessure qu'ils tentent tant bien que mal de guérir. Beaucoup de victimes resteront chez elles ces deux prochains jours. "C'est juste impossible. Je n'ai jamais eu la force de les écouter et de les regarder. C'est au-delà de mes forces de subir ces deux jours", confie un rescapé. Le président de la cour d'assises l'a rappelé mercredi soir : les photos prises de cadavres du Stade de France, du Bataclan et des terrasses seront très dures à supporter. C'est aussi le cas d'un document audio de la salle de concert où l'on entend les rafales de kalachnikov et les cris des victimes. Plusieurs rescapés seront tout de même présents, partagés entre résignation et combativité. Comme tout au long de ce procès historique, des psychologues seront là auprès des victimes et de leurs proches pour affronter avec eux cette nuit d'horreur.