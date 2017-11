La prochaine suppression de la taxe d'habitation est très attendue

D'ici deux ans, plus aucun foyer de Rocourt ne devrait payer la taxe d'habitation. Ce qui va permettre aux habitants de mettre de l'argent de côté. Pour les communes en revanche, ce sera 15% des 30 000 euros du budget annuel qui vont disparaître. L'État promet de compenser mais les élus en doutent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.