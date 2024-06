Procuration : tout ce qu'il faut savoir

Le temps presse, il reste moins de 20 jours avant le premier tour des élections législatives. Mais beaucoup de Français ne pourront pas aller voter. Seule solution : la procuration. Par ailleurs, les jeunes qui atteindront la majorité avant le premier tour seront inscrits automatiquement. Sinon, pour réaliser une procuration, vous pouvez le faire à la gendarmerie ou au commissariat, mais également en ligne. La première étape est de se connecter sur le site du Service public et de trouver le formulaire. Ensuite, remplissez les informations demandées et identifiez la personne à qui vous donnez votre procuration. Il ne vous reste plus qu'à imprimer le document et vous avez un mois pour le valider à la gendarmerie ou au commissariat. Ce mardi matin, dans une gendarmerie de Gironde, il y avait beaucoup de monde. La plupart des personnes croisées venaient remplir le précieux formulaire. Mais attention, il y a quand même quelques règles à avoir en tête. Chaque électeur ne peut recevoir qu'une seule procuration. TF1 | Reportage T. Vartanian, Y. Chambon, C. Arfel