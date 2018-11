La production de poireaux bat son plein

L'hiver est la grande saison des soupes. L'occasion pour les producteurs d'intensifier la récolte des poireaux, un légume emblématique de l'automne. À Saint-Vaast-la-Hougue, on arrive à en récolter quinze tonnes par jour sur un champ de quinze hectares. Avec une technique particulière de mise en terre, les poireaux de Normandie bénéficient d'une météo agréable. Ce qui permet à la région d'être le numéro un de la production de poireaux avec 40 000 tonnes commercialisés chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.