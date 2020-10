Produit de saison : l’endive, la perle du Nord

Lorsque le ciel s'assombrit et que l'humidité rafraîchit l'atmosphère, il est temps de cuisiner les bons plats de l'automne. Pour cela, l'endive se trouve en tête de liste. Légume typique du Nord, elle est la star des étales d'octobre à condition de la choisir juste comme il faut. Aussi, il faut qu'elle soit bien ferme et serrée et qu'elle soit bien blanche avec une petite pointe jaune. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les habitants aiment cuisiner leur endive. La région s'avère également être la première productrice de ce légume dans l'Hexagone. S'il y en a mille et une façons de le faire, le chicon gratin reste le préféré de tous et celui qui a le plus du succès auprès des enfants. En outre, il a tout ce qu'il faut pour avoir un repas équilibré.