Pouvoir d'achat : les produits anti-inflation, vraiment des bonnes affaires ?

C'est un engagement que les grandes surfaces affichent fièrement et partout. Une sélection de produits censés être vendus à prix coûtant, la démarche est plutôt séduisante. Mais cette promesse est-elle tenue ? Certains ont des doutes. Depuis le printemps, les inspecteurs de la répression des fraudes surveillent de près les rayons. Chaque semaine pendant un mois, ils vérifient sur un panier de 50 produits que les prix n'ont pas augmenté et ils ne se fient pas seulement aux tarifs affichés. Bilan ce jeudi, après un mois de contrôle, ils ont seulement constaté une augmentation sur un produit. Pour les inspecteurs, l'objectif est de pousser les enseignes à respecter leur engagement et pas forcément à réprimer la moindre erreur. Mais dans l'ensemble, les opérations anti-inflation semblent être respectées par les grandes surfaces. Si les magasins ne prolongent pas le dispositif, vous trouverez ces produits anti-inflation en rayons jusqu'à la mi-septembre.