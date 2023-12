Produits avec vice caché : quels recours ? Le 13H à vos côtés

Marie-Claude a fait installer des grilles avec occultant vert, puis quatre sont devenus gris bleus après quelques mois. Le fournisseur accepte de les changer, mais il refuse de prendre en charge leur dépose et repose. Quels sont nos droits sur des produits qu’on a achetés, mais qui se détériorent au fil du temps ? Dans ce cas-là, c’est la garantie des vices cachés qui va s’appliquer. Cette garantie est due par tout vendeur et est reconnue par la loi. Les défauts qui n’étaient pas visibles au moment de la vente rendent la chose impropre à sa destination ou en diminuent l’usage. Il y a eu visiblement un problème avec le traitement anti-UV qu’on met sur les occultants. Après trois-quatre mois de soleil, de lumière, ils se sont un petit peu délavés. Ce qui est important, c’est que ce vice était invisible pour Marie-Claude au moment où elle a reçu son colis. La loi est claire, le vendeur doit non seulement lui fournir deux nouveaux panneaux, mais réparer le préjudice qu’elle a subi. D’une manière générale, il revient quand même au consommateur de vérifier la conformité de la commande à la livraison. Si le défaut était apparent, mais que l’on a quand même tout bien installé, là, ça sera quand même plus compliqué d’obtenir le remboursement des frais de montage. T. Coiffier