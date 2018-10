Les produits de charcuterie arrivent dans les distributeurs automatiques au centre du Mans

Un distributeur automatique de rillettes et d'une quinzaine de référence en charcuterie a été installé à Mans. La machine a coûté 12 000 euros au propriétaire. Il espère attirer des touristes avec leur produit disponible 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. A noter que les produits sont tous artisanaux. Si certains clients trouvent l'idée bien, d'autres regrettent qu'il n'y ait plus de contact humain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.