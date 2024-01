Produits de la mer : enfin un label local !

Ces langoustines sont d'origine bretonne, et ce logo le fait savoir. Cette cliente apprécie ce nouveau label. Dans cette poissonnerie lorientaise, l'origine du poisson est indiquée, mais ce n'est pas le cas partout. Souvent, il est indiqué seulement la zone de pêche, comme Méditerranée, Atlantique Nord-est, ou pire, des zones à numéro, comme ce merlu, étiqueté zone 27, sous-zone 28. Franck Flahat est le premier pêcheur à s'être labellisé au port de Lorient. Il s'est engagé à répondre à plusieurs critères : la qualité de vie à bord, la façon de travailler, et surtout, avoir un bateau immatriculé en Bretagne, et débarquer sa pêche dans un port breton. Un cahier des charges qui sera vérifié par l'association à l'origine de l'étiquette. Le label concerne toute la filière bretonne des produits de la mer, de la production, à la vente en criée, en passant par la transformation. Valoriser la filière, pour aussi combattre la concurrence étrangère. Elle est très forte et en croissance, car dans l'Hexagone, deux-tiers des produits consommés sont importés. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel