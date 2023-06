Produits de marques, enfin la baisse des prix ?

C'est l'un des premiers industriels à annoncer une baisse des prix concrète. Le 3 juillet, lundi prochain, le pack de quatre yaourts nature de la marque Danone baissera de 46 centimes. De quoi mettre à nouveau dans son panier des produits de marque que les consommateurs avaient délaissés. Selon plusieurs patrons de la grande distribution, ces baisses de prix de la part des grandes marques arrivent trop doucement. Lidl, Intermarché et Franprix affirment que très peu d'industriels ont accepté de renégocier les prix. Et en effet, à part au rayon yaourts, huiles ou pâtes, la liste des produits dont les prix vont baisser est très réduite. Alors, ce mercredi matin, les patrons d'E. Leclerc et de Système U notamment, demandent au gouvernement de forcer les industriels à baisser leurs prix. Aujourd'hui, rien ne les y oblige à cause de cette spécificité française : les prix sont négociés une seule fois par an. Alors, d'autres industriels feront-ils des efforts sur les prix ? Le gouvernement attend pour le début de la semaine prochaine une liste de marques qui s'engagent à baisser leurs prix. Des contrôles seront effectués pour vérifier que ces baisses sont appliquées en magasins. TF1 | Reportage J. Corbillon, G. Thorel, A. Coulon