Produits d'entretien : comment savoir s'ils sont dangereux pour la santé ?

Les produits d'entretien nous sont utiles au quotidien. Les marques sont très diversifiées et le choix ne manque pas. Seulement, on ne sait pas exactement ce que contiennent ces produits.L'Institut national de la consommation a donc demandé à ce qu'on mette une note dessus pour permettre aux consommateurs d'en savoir plus sur leurs compositions. Est-ce une bonne initiative ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.