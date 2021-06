Produits d’entretien : le retour des recettes de grand-mère

Un produit pour le sol, pour la gazinière, pour le four ou encore les vitres, nos placards débordent souvent de produits ménagers industriels. Certains ont fait le choix de les abandonner pour revenir à des méthodes plus naturelles. A 92 ans, Christiane Taverne est la troisième génération dans une droguerie à Toulouse (Haute-Garonne). Les techniques de grand-mères, elle les connaît par cœur comme la terre de sommière qui est réputée pour absorber le gras. Les ingrédients naturels sont très demandés aujourd'hui. Depuis des années, Cécile est une adepte. Dans son pulvérisateur, elle a remplacé le nettoyant industriel par l'incontournable vinaigre blanc. Elle concocte ses produits comme des recettes de cuisine. Pour préparer une crème à récurer, il faut du bicarbonate de soude, de l'argile verte et du savon noir. Deux minutes plus tard, le mélange est prêt et efficace contre la graisse ainsi que le calcaire. Il est aussi possible de réutiliser les produits du quotidien comme le marc de café pour désodoriser le frigo.