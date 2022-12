Produits électriques, alerte sur leur conformité

Voici une boutique où l'on vend de tout : des tapis, des paquets de céréales ou encore des bougies. Pour dépanner en cuisine, il y a quelques appareils électriques. Mais sur un hachoir à légumes, l'indication CE, garant des normes de sécurité européennes, n'apparaît nulle part sur l'emballage. L'appareil peut présenter un risque, et en passant à la caisse, la situation se complique : il n'y a pas de garantie. En regardant de plus près, on trouve même des fautes d'orthographe sur la boîte. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce hachoir. En surchauffe, il pourrait causer un accident domestique ou pire un incendie. Pour acheter un appareil en règle, il faut vérifier la présence du marquage CE, obligatoire sur le marché européen et ne pas hésiter non plus à s'attarder sur la notice d'utilisation. "Si la notice n'est pas établie en français, si vous constatez des fautes d'orthographe ou si celle-ci n'est pas complète, ce sont des indices très révélateurs", nous explique Sébastien Joseph, responsable des opérations. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette, A. Hebert