Produits français : bientôt un nouvel étiquetage "Origine Score"

Petite devinette : quelle est l’origine de cette pâte feuilletée ? Indices : il y a du bleu blanc rouge partout, un pâtissier avec un tablier tricolore et à l’arrière, il y a même un cœur français. La réponse est bien cachée sur la pliure du paquet : farine de blé d’origine européenne... alors que la France n’en manque pas. Des produits qui se parent de bleu blanc rouge sans l’être totalement, il y en a beaucoup dans les rayons. Les œufs de cette mayonnaise sont français, mais l’huile est européenne. Ces ravioles sont fabriquées ici, mais la farine est étrangère. Pour bien s’y retrouver, le gouvernement voudrait instaurer un "Origine Score" sur le modèle du Nutri-Score que vous connaissez tous. Mais les emballages sont déjà très chargés en informations. Un logo de plus n’est-il pas un logo de trop ? Certaines grandes surfaces ont essayé par le passé d’instaurer des logos similaires : Intermarché, par exemple, avec son Franco-Score en 2019. Et à l’autre bout de la planète, l’Australie a aussi sa façon d’indiquer l’origine du produit. Une inspiration peut-être pour les industriels et le gouvernement, qui se réunissent le mois prochain pour en discuter. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Moncelle, A. Chomy