Les produits au goût de cocktails alcoolisés dans le viseur des addictologues

Après l'interdiction des cigarettes au chocolat, les défenseurs de la lutte contre l'addiction s'en prennent aux yaourts, sirops et autres bonbons au goût mojito. Alors qu'ils ne contiennent pas d'alcool, ils peuvent inciter les jeunes à y goûter. Les parents s'interrogent et les spécialistes, eux, s'inquiètent. Ils redoutent un impact à long terme sur les enfants.