Produits laitiers, de l'étable au rayon

Une fois par semaine, ces deux éleveuses quittent leur ferme pour faire la tournée des supermarchés. À bord de leur camionnette se trouvent des centaines de yaourts. En rayon, c’est l’une des meilleures ventes, une fierté pour Laurence Rannou. En se lançant il y a un an, elle n’aurait jamais cru voir un jour ses yaourts en tête de gondole. À l’origine de son succès, un collectif d’éleveurs et l’ambition d’inverser le rapport de force entre agriculteur et grande distribution. Comment ? Tout simplement en créant leur propre marque, plutôt que de faire des yaourts chacun dans son coin. Quelque 45 fermes mutualisent leurs achats, ce qui réduit drastiquement les coûts de production. C’est l’occasion aussi pour les agriculteurs d’augmenter leur revenu, car les yaourts, fromages ou glaces sont présents dans 2 000 points de vente. Désormais, ce sont eux les patrons. Leurs produits devenus indispensables en rayon, ils ont la main sur le prix de vente, et donc sur leur rémunération. Travailler sans intermédiaire, la solution attire de plus en plus d’agriculteurs. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Pirckher, W. Wuillemin