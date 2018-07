Des produits locaux en guise de souvenirs de vacances

Pour les touristes de passage à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, il n'est pas question de rentrer les mains vides. Direction le marché pour remplir les valises de bons et succulents souvenirs. Les incontournables sont le fromage basque, la charcuterie ainsi que le macaron, le gâteau emblématique de la région. C'est une occasion de faire découvrir à ses proches les saveurs du Pays basque et de les faire saliver pour les prochaines vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.