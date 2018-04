Les produits locaux sont au menu des cantines scolaires

Certaines écoles ont pris cette initiative il y a quelques années. Et apparemment, les enfants ainsi que les parents s'en réjouissent. A Saint-Jean-d'Illac, les légumes, les viandes et les laitages proviennent des producteurs situés à 80 km aux alentours. La mairie de la ville souhaite développer ces repas locaux et les proposer tous les jours de la semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.