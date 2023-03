Produits Médaillés, au cœur du concours

Dans une immense salle, 1 200 jurés d'un jour ont une mission, médailler les meilleurs fromages français. Il y en a plus de 6 000 en compétition. Qu'ils soient petits ou très imposants, chacun sera classé en fonction de trois critères. "On va analyser la croûte extérieure du fromage. Ensuite, la deuxième étape, c'est de juger la pâte intérieure et le goût", explique un juré. Autour de la table, professionnels et amateurs se prennent au jeu. Côté goût, quelles sont leurs attentes ? "On attend un goût assez harmonieux, un bon goût un peu de vache, de piquant et d'odeur poivrée. Mais tout ça, faut que ça reste léger et que ça ne soit pas désagréable en bouche". Ce n'est visiblement pas le cas de tous les fromages. Et le problème, c'est qu'ici, on n'a pas droit à des verres de vin pour faire passer le goût. À une autre table, des jurés ont neuf bouteilles de cognac à goûter. Mieux vaut avoir l'estomac bien accroché, car il est dix heures du matin. Mais rassurez-vous, il est recraché. Il faut être concentré, minutieux, car une médaille, c'est en moyenne 30 % de vente en plus pour un producteur sur l'année. Pour ceux qui viennent d'obtenir l'argent dans la catégorie foie gras, ils voient déjà la différence. C'est un coup de pouce que vont pouvoir bénéficier en cinq jours de compétition, près de 6 000 produits médaillés. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Clouzeau, M. Derre