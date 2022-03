Produits ménagers : que vaut le "fait maison" ?

Pour nettoyer votre intérieur, ils sont devenus indispensables. Chaque mois, les Français achètent en moyenne trois produits ménagers différents, mais de plus en plus de consommateurs se mettent à les fabriquer eux-mêmes. Depuis dix ans, Marie Sierra fait ses propres produits d’entretien. Des produits plus économiques et faciles à préparer. Avec de l’eau, du vinaigre blanc, de la fécule de maïs et de l’alcool ménager, Marie fabrique en dix minutes sont liquide pour nettoyer les vitres. Elle choisit ses ingrédients pour obtenir des produits plus sains et moins polluants. Ceux des produits industriels sont souvent controversés. Selon une association de consommateurs, on a un risque sur trois de prendre un produit ménager qui sera mauvais pour la santé, pour l’environnement, ou pour les deux. Le bilan serait alors en faveur du fait maison. Vous n’avez donc plus de raison de ne pas vous lancer. Mais vous devez d’abord apprendre à oublier ce que vous croyez être le parfum du propre, une invention des industriels. TF1 | Reportage L. Deschateaux, S. Roland