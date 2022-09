Produits plus petits, sommes-nous abusés ?

C'est 100 grammes de moins dans ce paquet de sucre, dix dans cette boîte de margarine. Les prix, eux, n'ont pas changé. Vous n'avez rien remarqué ? Vous n’avez donc rien vu. C’est bien là l’objectif de certains fabricants. Cela s’appelle l’inflation masquée. La quantité de produits réduite, tout cela pour éviter d’augmenter les prix en raison de l’inflation et d’effrayer le consommateur. La pratique est pourtant légale, mais ce que dénonce une association, c’est le manque de transparence des industriels. "Assez souvent, on voit des promotions... du coup il y a vraiment de la place pour marquer ces changements de formats", explique un responsable de campagne. Alors, en attendant, que faire ? Un conseil : regarder le prix au kilo ou au litre des articles que vous achetez. C’est le seul moyen de savoir si les prix ont augmenté et surtout de combien. L’association Foodwatch a lancé une pétition. Elle invite les consommateurs à lui signaler les produits dont les quantités auraient un peu diminué ces derniers temps. TF1 | Reportage T. Coiffier, V. Pierron, M. Simon-Le Gall