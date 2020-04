Professeur Phillipe Juvin : "Il faut bien comprendre que nous sommes probablement dans une période la plus périlleuse de l'épidémie"

L'épidémie de coronavirus a fait 833 morts de plus au cours des dernières 24 heures sur l'ensemble du territoire. Le nombre de malades placés en réanimation, lui, a été augmenté de 478. À l'hôpital Georges-Pompidou, le professeur Phillipe Juvin affirme que l'"on y constate un certain nombre de décès". Celui-ci a également invité la population à être particulièrement vigilante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.