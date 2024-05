Profession... éleveur de méduses

Magique, fascinant, à la Cité de la Mer à Cherbourg (Manche), les visiteurs cherchent le mot juste pour décrire l'étrange ballet des méduses : "C'est aérien, c'est apaisant" ; "Pour moi, ça me rend serein, c'est quasi poétique en fait" ; "C'est vrai qu'on aimerait bien en avoir dans notre bureau, au travail"... Les regards s’attardent et celui de Matthieu est presque paternel. Il connaît par cœur ces créatures. Pour cause, c'est lui qui les a élevées, à Cherbourg aussi, à quelques rues du musée. Dans ce local de 200 mètres carrés, il peut élever jusqu'à 30 000 méduses par an. Ici, on découvre plusieurs espèces. Il y a douze ans, Matthieu a été le premier en Europe, à se lancer dans l'élevage de méduses pour aquariums et particuliers. C'est en regardant de l'autre côté de l’Atlantique qu'il en a eu l'idée. Aujourd'hui, ils ne sont que cinq éleveurs de méduses dans le monde. Dans la clientèle de Matthieu, des particuliers très fortunés, ou des entreprises qui s'offrent des aquariums à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà comment ses méduses se sont retrouvées sur un salon d'horlogerie de luxe en Suisse, ou dans ce restaurant à Lisbonne. TF1 | Reportage D. Mourgues, B. Sisco