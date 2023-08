Profiter des vacances jusqu'aux derniers instants

C'est le dernier saut dans la piscine avant la fin des vacances, riche en souvenirs. Toboggans, vagues à la mer, les petits se sont régalés. Tout le monde veut en profiter jusqu'au bout : "On ira encore se balader à la plage en début d'après-midi" ; "Il faut en profiter jusqu'à la dernière minute" ; "Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est pour mieux revenir l'année prochaine". Si le départ est prévu ce vendredi après-midi pour certaines familles, c'est une tout autre stratégie pour d'autres : partir tôt le matin, sans un pincement au cœur. Dire au revoir aux vacances et aux voisins de camping est une tâche pénible. Même si les bagages sont bouclés, on sort quand même la table pour un dernier apéro. Une ambiance déjà regrettée par ces Belges : "On va remettre les pulls il paraît. Le soleil va nous manquer" ; "On aurait été content de rester" ; "C'est toujours trop court". Pour ceux qui partent dès aujourd'hui, leur souhait est d'éviter au maximum les embouteillages. TF1 | Reportage M. Rio, C. Arrigoni, A. Bacot